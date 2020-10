Giornata delle vittime della strada: Salerno è pronta ad accogliere la stella

L' Associazione motociclistica Salernoinmoto, capitanata dal Presidente Antonio Ardoino (al suo decimo anno di storia), sensibile al tema della sicurezza stradale, riceverà il 28 ottobre la stella simbolo della sensibilizzazione, della lotta, dell'impegno civico, in preparazione alla giornata mondiale delle vittiime della strada, che sarà celebrata il 15 novembre. Il 29 ottobre, dopo una foto simbolica con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore alla Mobilità Mimmo De Maio, la stella proseguirà il suo cammino verso Napoli per giungere Roma.

I dettagli

Sabato 17 ottobre sono partite da Roma "Le Stelle"per girare da nord a sud, Isole incluse, tutta Italia. In questo periodo, purtroppo interessato dalla emergenza Covid, non è stata abbassata la guardia sulla sicurezza stradale. Graziella Viviano, madre di Elena Aubry, che ha perso la vita in moto, ne ha promosso e curato l'organizzazione e lo svolgimento a Roma, dando un taglio nazionale e internazionale a questa giornata. Quest'anno, assieme al gruppo spontaneo di associazioni Bikers "Tuttinsieme con Elena” e con l’appoggio prezioso dell’associazione Angeli in Moto e di tutte le sue sedi in Italia, è stata organizzata una iniziativa che, nel rispetto della legge e salute di tutti, permettesse di onorare i "caduti" delle strade italiane, mantenendo sempre alta l'attenzione sulla sicurezza stradale e la vita dei cittadini. Le stelle sono ambasciatrici di luce che gireranno per l'Italia in staffetta, a bordo di bici e moto e porteranno speranza. Ad ogni tappa saranno effettuati foto e video, più un collegamento in diretta con Graziella. Il 15 novembre, le 3 stelle arriveranno a Roma dove verranno deposte e formeranno un sole con i nastri delle città che hanno attraversato.