Voucher sportivo, 400 euro a famiglia: pubblicato il bando

Pubblicato il bando per l’erogazione del Voucher Sportivo rientrante nel Piano Sociale messo in campo dalla Regione Campania. Il progetto prevede lo stanziamento della Regione Campania di un contributo pari a 400 euro per ogni minore rientrante nella fascia d’età tra i 6 e i 15 anni.

Come presentare la richiesta

Per presentare richiesta basta andare sul sito https://www.universiade2019napoli.it/voucher-sportivo-alle-famiglie/ e seguire le indicazioni per la compilazione della domanda. La Regione, nello specifico, ha stanziato l’importo complessivo di 7 milioni di euro al fine agevolare la pratica motoria e sportiva dei minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni, con priorità ai minori con disabilità fisico-motoria, cieca, sorda e intellettiva.