A Palinuro arriva "Stella del Nord", lo yacht di Andrea Bocelli

Lo yacht Stella del Nord, di proprietà del celebre tenore Andrea Bocelli, è approdato a Palinuro, perla del Cilento. Lo yacht ovviamente non è passato inosservato: ha interni in olmo, due saloni, molte cabine per gli ospiti. Prima di fermarsi a Palinuro, lo yacht di Bocelli è transitato anche per Castellabate, ora di nuovo Covid free.

I precedenti

Non è il primo yacht avvistato in Cilento nelle ultime ore. In precedenza, era toccato a Boadicea. Lo yacht fu costruito nel 1999 nei Cantieri Amels. Ha una lunghezza di 76 metri ed è largo 14 metri. Al proprio interno c'è ogni comfort: può accogliere 14 ospiti, dispone di una vasca Jacuzzi sul ponte e altri accessori di lusso.