Bufera sulle dichiarazioni di Zaki su Hamas, Forza Italia di Pontecagnano: "Cittadinanza onoraria da revocare"

Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Patrick Zaki sul conflitto in corso tra Israele e Hamas: l'attivista egiziano si è scagliato contro Benjamin Netanyahu sul social X, definendolo un serial killer che "cerca di convincere la comunità internazionale che rispetta le convenzioni internazionali, per legalizzare l'uccisione di civili".

La richiesta

Zaki, cui il Comune di Pontecagnano ha dato la cittadinanza onoraria, è stato indicato come sostenitore di Hamas. Gli esponenti di Forza Italia del comune picentino hanno chiesto al sindaco Giuseppe Lanzara di revocare la cittadinanza conferitagli nel marzo 2021, in quanto, a loro avviso, il giovane egiziano non rispetterebbe i valori di libertà su cui è rinsaldata la comunità cittadina. “Nel conflitto tra Israele e Palestina nessuno può essere ritenuto filo-Hamas se sostiene la Palestina. Non sono con Hamas, ma sembrerebbe che assumere la posizione di difendere i civili palestinesi vi metta in una situazione difficile”, ha precisato Zaki.