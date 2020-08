Zona industriale piena di buche, l'allarme di Vicinanza (Cisal)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Una delle sfide più ardue da affrontare ogni giorno nella zona industriale di Sarno sono le buche. Dopo i soliti interventi occasionali, infatti, il problema resta sempre irrisolto". Così Gigi Vicinanza, componente nazionale della Cisal metalmeccanici, denuncia l'odissea che, quotidianamente, si trovano a gestire i mezzi delle imprese che operano sul territorio. "Non si può chiedere alle aziende di investire se poi sono costretti a fare i conti con strade che sono una vera vergogna per un Paese come l'Italia". Vicinanza, dunque, porta avanti una battaglia sottoscritta da tutte le aziende presenti nel polo industriale di Sarno, uno dei più importanti dell'Agro nocerino.

"I soliti interventi a macchia d'olio servono solo a mettere a posto soltanto una parte delle strade. Pare strano che l'attuale sindaco di Sarno, all'epoca del suo mandato da presidente della Provincia di Salerno, non abbia fatto nulla per migliorare la situazione o attuare un confronto tra gli Enti. Due, d'altronde, erano guidati da lui. Sarebbe bastato fare una chiamata in Regione Campania. Ma si può sempre riparare alle cose non fatte e questo vale anche per il sindaco Giuseppe Canfora".

Per Vicinanza, dunque, va dato alle aziende un contesto certo dove operare. "Occorre un maggiore sforzo nella cura dell'area industriale. Le aziende portano a Sarno lavoro e non si può rischiare di farle andare via perché qualcuno dimentica di asfaltare le strade".