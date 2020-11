E' consentito entrare in bar, ristoranti, pasticcerie in "zona rossa"? La risposta del Governo

Da oggi la Campania è in zona rossa. E, inevitabilmente, cambieranno le abitudine quotidiane di tutti noi. Tra i vari quesiti che stanno circolando, anche sul web, c’è ne uno che riguarda le attività di ristorazione. La domanda è la seguente: “E’ consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (gelaterie, pub, pasticcerie), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?

La risposta

A chiarirlo è direttamente il Governo: “Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembra né il consumo in prossimità dei locali”.