Traffico in Costiera: presentata in Provincia la proposta di legge per istituire la ZTL

E' stata presentata a Palazzo Sant'Agostino la proposta di legge firmata dal vicecapogruppo alla Camera dei deputati Piero De Luca, per modificare gli articoli 6, 7, 8 e 201 del Codice della strada. L'obiettivo è istituire una zona a traffico limitato in Costiera Amalfitana: l'iniziativa è stata sollecitata dai sindaci della Divina.

L'obiettivo

Si punta, dunque, ad una mobilità sostenibile e sicura lungo la statale 163 Amalfitana, in vista del flusso delle auto e dei pullman in arrivo per l'estate. Supporto, intanto, dal presidente della commissione trasporti della Regione Campania, Luca Cascone che ha garantito l'interesse di Palazzo Santa Lucia al progetto attraverso l'Acamir.