Allarme Covid in Campania, De Luca: "Ci organizziamo per evitare l'ecatombe"

"Ci organizziamo per evitare ecatombe. In giro per le città positivi senza sintomi, ma anche chi li ha". Lo ha detto il Governatore Vincenzo De Luca, che si è soffermato sulla situazione del Covid, nel corso dell'iniziativa con gli psicologi della Regione. "Siamo davanti a cifre sottodimensionate, perchè migliaia di persone aisintomatiche o che hanno anche sintomi vanno in giro. Avremo un picco di contagi a fine luglio, ma stiamo lavorando per avere una organizzazione delle nostre Asl per settembre e ottobre".

L'annuncio

"Su questa organizzazione - ha aggiunto - saremo tedeschi, sapendo che con 10.000 dipendenti in meno sulla sanità rispetto al numero di popolazione rischiamo una ecatombe. Sappiamo di dover avere più certezze delle altre Regioni per tutelarci".

Le conclusioni del Governatore