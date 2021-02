Sospensione delle cartelle esattoriali: i chiarimenti dell'Aci Salerno

Il provvedimento ha spostato dal 31 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento

L'Aci Salerno ha voluto fornire dei chiarimenti in merito alla sospensione delle notifiche di nuove cartelle esattroriali e degli altri atti di riscossione prevista dal Decreto-Legge 30 gennaio 2021, n. 7 denominato Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I chiarimenti