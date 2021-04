Agropoli, "open weekend" di vaccinazioni senza prenotazioni per over 80 e fascia 60-79

Vaccinazioni continue e per due giorni previste ad Agropoli, nel prossimo week end. Come già pensato e attuato da diversi comuni della provincia, anche ad Agropoli ci sarà "l'open weekend" al centro vaccinale Covid 19, ubicato in via Taverne. Il Distretto Sanitario 70 e l'Asl Salerno, in collaborazione con l’amministrazione comunale ha organizzato due giornate straordinarie di vaccinazioni per il prossimo fine settimana, riservate ai non prenotati, quindi tutti coloro che non si sono ancora registrati sulla piattaforma dedicata.

Le date e le fasce d'età

Nella giornata di sabato, 1 maggio, si terrà un open day per il recupero degli over 80. Mentre domenica 2 maggio la mattinata sarà riservata alle vaccinazioni degli utenti appartenenti alla fascia di età 60-79, non ancora iscritti in piattaforma. In entrambi i giorni il Centro vaccinale resterà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e sarà possibile effettuare l'iscrizione sulla piattaforma direttamente in loco. Gli utenti che si presenteranno per essere sottoposti a vaccinazione dovranno essere muniti di tessera sanitaria.