Gli alimenti di importazione più pericolosi secondo Coldiretti

Coldiretti ha stilato la consueta Black List composta dai cibi importati più pericolosi per la salute perchè contaminati da residui chimici e pesticidi. La lista, che contiene frutta, verdura, cereali e molto altro, si basa sugli ultimi rapporti elaborati dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) sui Residui dei Fitosanitari in Europa e dal Ministero della Salute sul Controllo ufficiale sui residui dei prodotti fitosanitari degli alimenti. Questi alimenti sono esclusivamente importati, spesso irregolarmente, perché contaminati da sostanze illegali nel nostro Paese.

I risultati della analisi, secondo Coldiretti, evidenziano come questi alimenti risultino ben 3 volte più pericolosi dei prodotti di origine nazionale. Tale situazione diviene ancora più grave per gli alimenti di origine extracomunitaria, per i quali la percentuale di irregolarità secondo l’Efsa sale al’5,8%, ben 8 volte superiore ai prodotti Made in Italy.

Di conseguenza, per evitare di acquistare prodotti potenzialmente contaminati, è sempre bene controllare la provenienza degli alimenti che mangiamo, preferendo quelli italiani: per la maggioranza degli alimenti in vendita, infatti, esiste l'obbligo di indicare il Paese di origine in etichetta.

I 10 alimenti più pericolosi secondo la Black List 2020