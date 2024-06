Tutti a tavola con la Dieta Mediterranea: la presentazione dell'iniziativa

Si terrà il 18 giugno prossimo, alle ore 10.30, nella sala auditorium dell’Asl Salerno, in via Nizza 146, alla presenza della Direzione Strategica Aziendale, la presentazione di "Tutti a tavola con la Dieta Mediterranea", evento organizzato dalla UOSD Promozione della Salute – Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno, diretta dalla dott.ssa Rosa Zampetti, in collaborazione con il Comune di Vallo della Lucania. Sarà un'occasione unica dedicata alle famiglie e ai bambini per mettere in pratica gli insegnamenti della dieta mediterranea, per condividere esperienze e consigli utili per raggiungere l’obiettivo comune: il nostro benessere.

Tutti a dieta è un progetto di governance locale multilivello, basato su un approccio di sistema integrato orientato alla promozione e allo sviluppo locale, gestito dall’UOSD Promozione della Salute - ASL Salerno. Il programma punta a promuovere la salute nelle Scuole Primarie e Secondarie di I grado, a modificare stili di vita sedentari, l’alimentazione inadeguata e l’eccessivo utilizzo di internet. L’evento rientra nelle azioni previste dall’Intervento Cod. 2.3 “Tutti a dieta - Alimentare la Salute con stili di vita sani consapevoli e sostenibili” nell’ambito dell’Accordo Programma Quadro "Cilento Interno" - Strategia Nazionale Aree Interne.