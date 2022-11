Dieta mediterranea all'Onu, il sindaco di Pollica: “Modello fondamentale per investire sulla nostra salute”

Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, presidente del network delle comunità emblematiche UNESCO della Dieta Mediterranea ha puntato i riflettori sull'importanza del modello di alimentazione nostrano: “Come sottolineato dal Ministro Schillaci oggi al MAECI è ora di rendere prioritaria la diffusione della Dieta Mediterranea come modello fondamentale per investire sulla nostra salute. Finalmente, a 12 anni dal riconoscimento UNESCO, la Dieta Mediterranea diventa parte essenziale del programma di Governo".

"Pollica e tutto il network delle comunità UNESCO oggi sono alle Nazioni Unite a rafforzare l’alleanza e offrire non solo spunti di riflessione, ma veri e propri laboratori sperimentali nexus tra salute, tutela del patrimonio ambientale ed energia, che partono dai territori come sta succedendo oggi in Cilento”.