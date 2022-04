Dieta vegana: i falsi miti e le fake news

Il veganesimo è entrato nella vita di tutti i giorni e sempre una maggior fetta di popolazione aderisce a questa dieta, tanto che praticamente tutti i ristoranti e locali pubblici, anche se non specializzati in dieta vegana, sono soliti avere alternative veg per riuscire a soddisfare tutti i loro clienti.

Il veganismo è un movimento che propone l'adozione di uno stile di vita basato su risorse non provenienti dal regno animale, e che dona tantissimi benefici al nostro pianeta, come un maggiore risparmio di acqua, la riduzione di emissioni di gas serra e il minor utilizzo di terre fertili.

Babaco Market, il delivery anti-spreco di frutta e verdura 100% made in Italy, ha collaborato con la dottoressa Silvia Goggi, medico specialista in scienza dell’alimentazione, nutrizionista, autrice di best-seller e divulgatrice sui benefici dell'alimentazione plant-based, per analizzare i dati e i falsi miti sulla dieta vegana. Ecco quali sono.

I numeri e dati socio demografici

"La consapevolezza sull’impatto che le scelte alimentari hanno sul mondo e sulla qualità della vita degli esseri viventi aumenta tanto da diventare la prima e più importante ragione per decidere di abbracciare uno stile di vita vegano. L’ultimo rapporto Eurispes ha infatti evidenziato che il 2.4% degli italiani ha eliminato tutti i derivati animali dalla propria tavola. Rispetto alle motivazioni che hanno portato a questo cambiamento nella dieta, per la maggior parte degli intervistati (23.1%) ha dichiarato di farlo per ragioni ambientali e per salvaguardare il pianeta e le sue risorse. Seguono le motivazioni salutistiche (21.3%) e di rispetto per gli animali (20.7%)": ha dichiarato la dottoressa Goggi.

I vantaggi dell’alimentazione vegana

"L’alimentazione plant based consuma meno acqua, causa l’emissione di meno gas serra e necessita di meno terre fertili per il suo sostentamento, posizionandosi come la scelta più coerente per chi ha a cuore il destino del pianeta. Nutrire, allevare e smaltire le deiezioni degli animali da reddito per ottenere nutrienti utili all’uomo è un processo altamente dispendioso dal punto di vista di utilizzo di acqua e terreni fertili. Il 43% delle terre emerse (calcolate escludendo già ghiacciai e deserti) sono utilizzate per l’agricoltura intensiva (e l’83% di queste servono per coltivare vegetali che diventeranno mangime), e l’allevamento di animali per la produzione di cibo è, da solo, responsabile del 31% delle emissioni di gas serra (e del 56-58% di tutte le emissioni per la produzione di cibo in generale). Ne vale la pena? No. I cibi animali così prodotti apportano il solo 37% delle proteine e solo il 18% delle calorie, che potrebbero benissimo essere assunte direttamente dai vegetali con notevole risparmio di risorse (acqua, terreno) ma anche con meno emissioni di gas serra".

I falsi miti e le fake news sullo stile di vita vegano