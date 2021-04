Alimentazione sana e diritti, due corsi online gratuiti a cura di "Help Sodalis Csv Salerno"

Una sana alimentazione, ma anche conoscere i propri diritti in merito. Partiranno a breve due corsi online che rientrano nelle iniziative del MAP - Micro Azioni Partecipate - 2020, organizzate dall'associazione Help Tutela e Sostegno dei Consumatori di Salerno in collaborazione con Sodalis CSV Salerno. L'iniziativa prevede due cicli di videolezioni online gratuite.

Gli argomenti

Il primo topic riguarda il seminario "La salute nel piatto", a cura delle docenti che saranno in compresenza: dottoressa Rita di Giacomo, laurea in Farmacia, laurea magistrale in Alimenti e Nutrizione ed attualmente iscritta alla Facoltà di Medicina, e Cristina De Vita, diploma in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera settore cucina, nonché chef esperta in alimentazione naturale. Saranno tre le lezioni online che svolgeranno. La prima, dal titolo "La prevenzione a tavola: l'alimentazione antinfiammatoria", si terrà mercoledì 28 aprile; seguirà, lunedì 3 maggio, "Come nutrire il sistema immunitario: l'alimentazione potenziante"; infine, "Il benessere a tavola: l'alimentazione rinforzante", lunedì 31 maggio. Si terranno tutte alle ore 18.00.

Sarà la volta poi de "Il codice del consumo", a cura di Marco Guidotti, dottore, laureato in Giurisprudenza e praticante avvocato, che sarà composto da tre lezioni che si terranno alle ore 18.00. unedì 10 maggio sarà la volta de "Il codice del consumo: conoscere i propri diritti per essere più consapevoli"; seguirà lunedì 17 maggio "La disciplina del diritto di recesso e di ripensamento del consumatore: dagli acquisti tradizionali a quelli online"; la terza lezione, invece, lunedì 24 maggio, avrà il titolo "Come diventare consumatori consapevoli".

Come iscriversi

Per iscriversi ad uno o ad entrambi i cicli di videolezioni online gratuite bisognerà inviare un'email a helptutelaconsumatori@yahoo.com o contattare l'associazione via WhatsApp al numero 328.3347836. Verrà inviato un link per partecipare ai seminari con collegamento alla piattaforma "Zoom"; in alternativa, si possono seguire le lezioni dalla pagina Facebook, interagire con i docenti e fare le domande in diretta. Di entrambi i corsi, gli iscritti potranno ritirare materiale e gadget concordando telefonicamente un appuntamento.