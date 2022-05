Baronissi, Il 18 maggio AILMAG organizza una giornata di screening gratuito

Mercoledì 18 Maggio, presso il Palazzo di città del comune di Baronissi la “Sentinella attiva” AILMAG, con il patrocinio dell'Asl Salerno, dell'A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e del Comune di Baronissi effettuerà una giornata di screening gratuito della pelle per il controllo dei nevi.

I dettagli

Un appuntamento tra i più importanti nel calendario AILMAG. Prevenire il melanoma si può, ed è semplice. AILMAG, l’Associazione Italiana Lotta al Melanoma “Amici di Gabriella Pomposelli”, nasce proprio per diffondere sul territorio le regole basi per prevenire e scoprire in tempo questa malattia della pelle. Sarà quindi presente il 18 Maggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, a Baronissi con la professoressa Serena Lembo, dermatologo presso l’azienda Ospedaliero-Universitaria S.Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, i dottori Manzo Raffaella, Trotta Giuseppe, Vozza Giuseppe e Uzzauto Maria Teresa, dermatologi dell'Asl Salerno, per effettuare un controllo dei nevi che possono presentare anomalie. Le visite saranno a numero chiuso, ed è possibile prenotarsi gratuitamente entro il 16 Maggio direttamente dal sito web della AILMAG. Un punto nella mission di AILMAG è la tutela della vita, l’impossibilità di accesso a delle soluzioni non deve essere un freno ad un epilogo positivo.