Agropoli, parte un corso di primo soccorso e sull’utilizzo del defibrillatore per gli sportivi

L’Amministrazione comunale di Agropoli promuove un corso di primo soccorso e sull’utilizzo del defibrillatore rivolto alle associazioni sportive che operano all’interno degli impianti sportivi del territorio. Alla fine del corso, tenuto a titolo gratuito dalla sezione locale dell’associazione nazionale Carabinieri, verrà rilasciata apposita certificazione valida su tutto il territorio nazionale. L’incontro formativo si terrà, il prossimo 4 giugno alle 16, presso la tensostruttura "Peppino Impastato" in via Piano delle Pere. Attualmente le postazioni DAE sono state collocate all’impianto sportivo "Raffaele Guariglia" con un dispositivo medico a servizio anche dell’impianto “Torre” e della pista “Pietro Mennea”, all’impianto sportivo Palagreen, alla tensostruttura “Peppino Impastato” e al palazzetto dello sport “A. Di Concilio”.

I commenti

“Grazie alla disponibilità di impianti sportivi moderni e funzionali – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – la nostra città è divenuta meta d’interesse per quanti vogliono vivere le grandi manifestazioni sportive, nazionali ed internazionali e per chi vuole cimentarsi in varie discipline. Questo ci porta a mantenere un’attenzione crescente alla salute e alla sicurezza e diventa fondamentale il coinvolgimento delle associazioni sportive presenti. Ringraziamo per questo l’associazione Carabinieri e quanti parteciperanno attivamente al corso”. “Le strutture sportive comunali, diventate cardio-protette, necessitano ora di quante più persone possibili formate adeguatamente per intervenire in caso di necessità al loro interno – aggiunge l’assessore alla salute Rosa Lampasona – Dobbiamo salvaguardare la salute degli sportivi ma anche del pubblico e dei tanti lavoratori che a vario titolo frequentano queste strutture sempre più affollate e dinamiche”.