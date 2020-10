Cura della persona: QVC lancia "Biancamore" la linea clean beauty con il latte di bufala di Paestum

QVC Italia, il retailer multimediale dello shopping e dell’intrattenimento, dal 27 ottobre, lancia Biancamore, il brand di contemporary clean beauty che racchiude nei suoi prodotti per viso, mani e corpo le straordinarie proprietà benefiche del latte delle bufala di Paestum, dove ha sede l’azienda, e della provincia di Salerno conosciuta nel mondo per i suoi prodotti d’eccellenza a base di questa naturale e preziosa materia prima.

Le proprietà

Allevate nella provincia di Salerno fin dai tempi della Magna Grecia e successivamente dai Romani, le bufale producono un latte apprezzato anche per le sue proprietà cosmetiche: è ricco di proteine e acidi grassi nobili fino al 30% in più rispetto a quello vaccino. In particolare, l’acido lattobionico agisce come idratante, esfoliante, antiossidante, favorendo il rinnovamento cellulare, regolando il processo di cheratinizzazione, riparando e cicatrizzando la pelle. Il tutto con un alto grado di sicurezza e tollerabilità.

I commenti

"Tutto ha inizio dal latte. Puro, genuino, nutriente. Il nettare della vita prodotto dalle bufale in un luogo incontaminato: Paestum, dove le antiche tradizioni rivivono ogni giorno attraverso gesti semplici e dove, per tornare bambini, basta perdersi nel profumo di latte. Proprio qui, in attesa del mio primo figlio e in cerca di un rimedio naturale per la mia pelle irritata, ho deciso di immergermi in una vasca di acqua tiepida e latte di bufala - racconta Daniela Senatore, fondatrice insieme al fratello Pasquale del brand Biancamore - In ogni storia c’è della verità e, come le donne del passato che utilizzavano il latte per nutrire la pelle, anche io ho trovato sollievo grazie al bagno rigenerante. Da questa esperienza è arrivata l’intuizione: trasformare questo naturale rimedio in una promessa di benessere per tutti".

Nati nel territorio dove da millenni vengono allevate le bufale, i fratelli Daniela e Pasquale Senatore hanno unito la passione per la loro terra, il valore del made in Italy e gli studi economici conseguiti a Milano per dar vita al brand Biancamore, con l’idea di valorizzare il patrimonio locale e creare un marchio di qualità che fosse in linea con i trend di clean beauty e intrepretasse nel raffinato pack il design contemporaneo.

"Facendo incontrare l’innovazione cosmetica e l’esperienza della famiglia Bartolotti, dedita all’allevamento delle bufale fin dagli inizi del Novecento, io e mio fratello abbiamo tradotto un antico rimedio in un progetto imprenditoriale. È stato sufficiente combinare il rigore della ricerca scientifica con la leggerezza di un sogno per trasformare la genuinità del latte di bufala nella formula ideale per ogni tipo di pelle": continua Daniela Senatore che dopo essersi laureata in economia nella capitale lombarda ha lavorato in giro per il mondo nell’ambito della cosmetica e oggi è tornata a vivere a Paestum per seguire in prima persona il progetto Biancamore.

QVC

Il brand è approdato su QVC grazie alla partnership che QVC Italia ha da diversi anni con SMAU e il debutto sulla piattaforma, previsto per il 27 ottobre, rientra nei progetti QVC Next, a sostegno delle piccole e medie imprese italiane,e Eccellenze Italiane, che è stata avviato per supportare le più meritevoli imprese del territorio italiano penalizzate dal lockdown.

Il lancio di Biancamore è stato pianificato anche in base all’analisi delle attività online delle clienti QVC nei mesi della pandemia e al lavoro ricerca sulle abitudini di acquisto condotto del team interno Customer Insight. Dall’incrocio dei dati, infatti, è emerso che nei primi mesi del 2020 sono cresciute le vendite di prodotti per la cura di sé e il benessere, per la casa, la cucina e l’elettronica. In particolare, nel comparto beauty le tendenze sono state diverse e articolate. Se bath & body in generale ha avuto un trend in linea con il 2019, i beauty tool hanno funzionato in tutte le regioni con incrementi dell’oltre 40% in Campania. Il make-up è regredito, a favore del nail care e dell’haircare che ha registrato un vero e proprio boom.

I prodotti Biancamore sono disponibili su QVC Italia che è visibile sul digitale terrestre e tivùsat (canale 32), tivùsat HD (canale 132) su Sky e Sky HD (canale 475), in streaming su www.qvc.it e sulla pagina ufficiale di Facebook.