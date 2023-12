Giornata Mondiale Persona con Disabilità 2023: convegno al “Ghirelli” con famiglie e studenti

In occasione della Giornata internazionale della disabilità 2023, il Comune di Salerno ha organizzato un evento che si terrà domenica 3 dicembre alle ore 10 al Teatro Ghirelli. L'evento, con la direzione artistica di Angela Avallone, vedrà la partecipazione degli assessori Paola de Roberto e Gaetana Falcone e del consigliere Gianluca Memoli.

Il dibattito

Domani, al Teatro Ghirelli, si discuterà di disabilità con personaggi del mondo della politica, della cultura, della scuola e dell'informazione. Per l'occasione, sono stati invitati anche gli studenti degli istituti superiori affinché possano immaginare parole "giuste" da accompagnare ad un murales che l’artista salernitano Daniele Flo realizzerà nel Parco Salid. Perché bisogna far capire che le persone con disabilità sono, prima di tutto, persone. Per una vera rivoluzione che riconosca la disabilità come una condizione di vita come possono essere tante altre, bisogna partire dalle cose che usiamo più spesso: le parole.

Si è così pensato di chiedere quali sono le parole giuste per parlare di disabilità a chi con le parole ci lavora ogni giorno. Marina Cuollo è una biologa e una scrittrice che vive la disabilità da sempre e che da sempre si batte perché i media comincino a parlare di disabilità in modo diverso.

La testimonianza

Tra i relatori, anche Simona Napoli, pedagogista e scrittrice che ogni giorno si occupa di integrazione nella scuola.

Presente anche la famiglia Martuccia: una famiglia di Salerno che racconta ogni giorno la disabilità, tra sorrisi e commenti negativi. Mamma Paola sarà per un giorno la voce della piccola Marta Cupo, e spiegherà alla platea come è difficile esporsi sui social e resistere al pregiudizio.

Di welfare e turismo accessibile si discuterà con Diomede Stabile, presidente dell’associazione Anyway AccesSalento - esperto e formatore in materia di turismo accessibile. La giornata si chiuderá con l'inaugurazione del graffito realizzato da Flo.