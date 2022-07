Dall'acconciatura all'anima: Serra Parrucchieri illumina la bellezza di ogni donna

"La cosa più importante per una donna, dopo il suo talento, è il suo parrucchiere ", lo notava Joan Crawford e ne danno prova eccellenze come "Serra Parrucchieri", il salone di bellezza salernitano illuminato dall'esperienza e dal talento artistico di Lucio Serra, faro dell'hairstyle per innumerevoli donne. Per chi sceglie il salone di via Guercio, possibili anche trattamenti innovativi e personalizzati realizzati da Raffaele Serra in base alle esigenze di carattere estetico e cosmetico della singola persone e l’impiego di prodotti qualitativamente prestigiosi, per garantire una valida consulenza dai risultati esclusivi e sempre nuovi.

Il sogno che diventa realtà

"Ero ad occhi aperti quando ho preso tra le mani quella rivista, HTrends. Il nostro lavoro, insieme a quello dei migliori hairstylist mondiali era lì. Pagine di me, di noi...la realizzazione di un sogno! - racconta Lucio Serra- Sono orgoglioso di essere riuscito a valorizzare il vostro talento e, allo stesso tempo, mi commuove il pensiero di aver illuminato la vostra vita con il mio arcobaleno! Grazie a tutte voi che mi date la forza di rimanere con gli occhi aperti sempre", ha detto l'hairstylist che mira a personalizzare l'immagine, per esaltare il valore estetico di ciascuna persona, ispirandosi alle tendenze del momento. In particolare, quest'anno le linee e le forme delle acconciature si ammorbidiscono e si riscaldano e, grazie alla professionalità e alla creatività di Serra Parrucchieri, riescono a "calzare" a pennello, in modo unico, sul viso di ognuna. "Al di là delle mode e delle tendenze del momento che certamente facciamo nostre con largo anticipo, ogni novità viene personalizzata a misura della singola bellezza che, in tal modo, sarà esaltata e valorizzata armoniosamente - ha spiegato Lucio Serra - Questo dà senso al nostro impegno costante e alla nostra profonda passione: vedere il sorriso delle nostre clienti, osservarle rinascere dopo la nostra consulenza, per riscoprirsi donne soddisfatte della propria immagine...non ha prezzo".

Il marchio Serra

Intanto, Serra Parrucchieri ha anche promosso una linea di prodotti naturali, made in Italy e caratterizzati da alta qualità ed eccellenza: da provare. Info: Serraparrucchieri.it