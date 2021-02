Non solo delizie da gustare: l'azienda Nobile "coccola" il viso dei golosi con la saponetta alla nocciola

Non solo delizie tutte da gustare a base di nocciola, come il croccante e la crema spalmabile, ma anche saponette artigianali prodotte con il frutto ricco di vitamina E e olio d'oliva. Non smette mai di sorprendere Pina Carmando dell'Azienda Agricola Nobile di Sieti di Giffoni Sei Casali, presente con il suo invitante stand presso il mercato coperto della Coldiretti, a Sant'Apollonia.

Garantita la morbidezza che dona alla pelle la singolare e nutriente saponetta alla nocciola, fungendo anche da esfoliante. Non resta, dunque, che far visita al mercato della Coldiretti aperto il martedì, il venerdì e la domenica, presso Sant'Apollonia.