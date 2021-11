Stile e look "artistici", per riscoprire la gioia della propria bellezza: la sfida vinta da Serra Parrucchieri grazie a patron Lucio

Si entra con sguardo speranzoso e si esce con occhi sognanti, da "Serra Parrucchieri", grazie alla professionalità del personale specializzato del noto salone cittadino di via Guercio, scelto da donne salernitane e non. Il 60% della clientela di Serra Parrucchieri, infatti, risiede fuori dal nostro territorio: senza lasciarsi scoraggiare dalla distanza, tante le persone che non rinunciano ad affidare il proprio look allo staff guidato dall'hair stylist, Lucio Serra.

Tempio di benessere e bellezza, "Serra Parrucchieri" nasce dall’esperienza e dal talento di patron Lucio che, iniziando a dedicarsi al lavoro sin dall'età di 14 anni, già a 17 anni decise coraggiosamente di "non accontentarsi" dell'offerta minimal del settore dell'epoca, approfondendo i suoi studi per conoscere "altro" rispetto al mondo delle acconciature con cui era venuto in contatto. La sfida prefissa dal giovane parrucchiere, era quella di superare il concetto della classica "acconciatura cotonata", per approdare al vero hair styling in grado di dar forma e colore al capello, offrendo un nuovo look e garantendo uno stile personalizzato, per valorizzare la bellezza di ogni donna. Così, Lucio Serra frequentò l'accademia di londinese di Vidal Sassoon pioniere delle innovazioni e rivoluzioni del settore: l'architettura applicata al taglio del capello, mista alla creatività e alla tenacia di realizzare hair look sempre nuovi, gli hanno conferito un bagaglio professionale importante che è poi stato perfezionato con studi e approfondimenti di altre scuole ed accademie internazionali. L'obiettivo è stato quello di acquisire competenze per poter garantire il risultato migliore a ciascuna cliente, investendo nell'eccellenza e puntando al massimo, grazie anche alla selezione dei prodotti migliori su scala mondiale.

"Provo gioia nel percepire la soddisfazione da parte delle clienti: questa la motivazione grazie alla quale il nostro salone non ha mai subito particolari danni, nonostante l'emergenza Covid - ha spiegato Lucio Serra - Il successo consiste nel mantenere alti i risultati ottenuti negli anni, senza mai rinunciare alla qualità dei prodotti e alla dedizione totale nella ricerca della valorizzazione dei colori e dei tratti della bellezza di ognuna". Non solo capigliature perfette da Serra Parrucchieri, ma anche trattamenti innovativi e personalizzati costruiti dal figlio di Lucio, Raffaele, in base alle esigenze di carattere estetico, cosmetico o curativo delle singole clienti, con l’impiego di prodotti qualitativamente prestigiosi, sviluppando una sinergia in grado di offrire una consulenza di alto valore. Un'esperienza di bellezza e benessere da vivere.