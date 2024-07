Estate e look in spiaggia: Serra Parrucchieri rivela le nuove tendenze e offre utili consigli

L'estate è arrivata e, come ogni anno, il salone salernitano Serra Parrucchieri rivela le nuove tendenze per godersi il mare e il sole, sfoggiando look freschi ed eleganti. Diverse e intriganti le acconciature proposte, come sempre "su misura" per ciascuna donna che si affida alle mani esperte di patron Lucio e del suo team in via Luigi Guercio, per valorizzare e illuminare la propria bellezza.

Sbarazzini e in movimento, i tagli delineati da Serra Parrucchieri che, accarezzando il viso delle clienti, donano un tocco di freschezza e di stile in più.

Dal ramato, al castano, al bruno: indipendente dal colore, ogni acconciatura sprigiona luce e leggerezza.

Obiettivo di Lucio, donare a ciascuna donna l'aspetto migliore di sè, liberandola dalla preoccupazione di spettinarsi, in quanto, grazie alle sapienti forbici di Serra, ogni taglio è pronto a ricomporsi con un semplice tocco di mani, a prescindere dal mare e dal vento in spiaggia.

Infine, per scongiurare i danni causati dai raggi UV, dal sale e dal cloro, mantenendo i capelli sani, lucenti e protetti, Lucio Serra ricorda che è fondamentale utilizzare prodotti specifici che li nutrano e li proteggano efficacemente. Ha pensato anche alla linea solare dedicata alla cura dei capelli durante l'estate, dunque, Serra Parrucchieri che offre shampoo, spray e olii adatti a custodire la cornice del proprio volto. Non resta che seguire le dritte di Lucio Serra e brillare.