Body building come stile per una vita sana e longeva: i consigli di Pioggia e Amendola

Chi ha detto che il bosy building è adatto solo ai più giovani? Come mostra il nostro esperto del Lotto, Antonio Pioggia, infatti, lo sport risulta praticabile ad ogni età ed anzi garantisce longevità e buona salute a chi lo sceglie. "Io ho 65 anni e conto su 54 anni di esperienza e l'istruttore 40enne Claudio Amendola vanta 25 anni di attività - racconta Antonio Pioggia - Entrambi samo atleti agonisti e campioni a livello nazionale: Il body building è per noi una garanzia per mantenere un corpo atletico e buona salute che ci auguriamo avremo fino a 100 anni".

Ricordando Eugene Sandow che già nel 1800 stupì per la sua forza e prestanza fisica, Pioggia e Amendola consigliano a tutti i salernitani di diffidare da megastrutture e di scegliere, invece, personal trainer che siano agonisti e che abbiano almeno 20 anni di esperienza: "Il segreto del culturismo è abbinare ad un programma di allenamento personalizzato le regole del buon vivere quali riposo, sana alimentazione e integratori naturali, stando in guardia da chi promette risultati veloci o dalla trappola del doping. - aggiunge Pioggia - Il corpo non fa sconti e chi sbaglia ne paga poi in gravi patologie, perfino mortali. In merito alla sarcopenia (perdita progressiva di massa muscolare e della forza), poi Pioggia sottolinea che inizia dopo i 45 anni e nell'arco di 25 anni ci si trova ad avere il 25% della massa muscolare in meno: "Tale problematica si può evitare solo con il body building naturale come dimostra la mia esperienza", conclude Pioggia che ha iniziato la pratica dello sport a 11 anni in una palestra di via Guercio e seguendo il manuale "Muscoli e bellezza" del celebre scrittore John Vigna, culturista e giocatore di rugby torinese emigrato in America e poi rimpatriato. Dal canto suo, il maestro Claudio Amendola muoveva i suoi primi passi in questa disciplina all'inizio degli anni '90, cominciando poi la sua carriera agonistica e vincendo varie competizioni nel Sud e a livello nazionale, dirigendo attualmente la palestra Hammer di via Migliaro in via San Leonardo, struttura in cui si allena anche il maestro Pioggia con suo figlio Walter. Tanta curiosità.

