Natale in Movimento: l'iniziativa per i fitness center di Palestre di Successo

Arriva Natale in Movimento, l'iniziativa di sensibilizzazione ideata da Palestre di Successo di Alessandro Madonia per supportare i i centri fitness in un momento molto particolare a ridosso delle festività natalizie. A causa dell’emergenza Covid, i centri fitness sono chiusi in tutta Italia da oltre un mese e il settore inevitabilmente è in difficoltà.

L'iniziativa

Lezioni special in live streaming, aperitivi, work out con tutta la famiglia e estrazioni a premi, tutto questo è Natale in Movimento. L'iniziativa è nata per supportare i centri fitness che sono, oramai, diventati un punto di riferimento per gli utenti che li frequentano e quello che più è mancato in questo periodo di chiusure, è il calore di un gruppo, una grande famiglia, pronta a supportarsi e a intraprendere insieme uno stile di vita sano, basato sul movimento e non solo.

E’ proprio il senso di community che attraverso Natale in Movimento, Palestre di Successo, vuole rafforzare seppur virtualmente, all’interno dei centri fitness. Dove è ben chiaro, che il movimento, è importante ma è altrettanto importante il rapporto umano. Un calendario speciale di iniziative da vivere on-line, con allenamenti in live streaming, singoli e per tutta la famiglia, webinar sull’educazione alimentare, lezioni speciali ma anche momenti per socializzare, tra smart aperitivi, estrazioni settimanali a premi e tanti altri momenti per vivere insieme ma distanti le feste di Natale.

Il commento

"E’ un momento molto particolare ma chi adesso ha l’elasticità di reinventarsi e di non fermarsi ne uscirà migliore di prima – ha spiegato Alessandro Madonia, CEO di Palestre di Successo – lavorare nel settore del fitness è una missione, quella di generare cultura e sensibilizzare le persone ad uno stile di vita sano e al movimento e come tutte le missioni, non possiamo prenderci una pausa. Quello che vogliamo riproporre virtualmente non è altro che quello che si vive all’interno dei centri fitness tutto l’anno ed in particolare in vista delle festività natalizie, il calore di una comunità che insieme contribuisce allo stare bene".

L’iniziativa alla quale possono aderire i centri fitness, rientra all’interno di un programma più vasto che Alessandro Madonia con Palestre di Successo propone a chi nel settore del fitness, non vuole fermarsi nonostante le difficoltà e vuole raggiungere gli obiettivi per poter stare vicino ai propri clienti e perché no, farne di nuovi.