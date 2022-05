Palinuro summer fit 2022: un appuntamento dedicato allo sport e al benessere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un po’ di idee sul tavolo, quelle di Tony Testoni responsabile marketing dell’evento, mescolate seguendo il lavoro e la passione che muove tante persone a valorizzare lo sport, il fitness, il benessere, insieme alle idee di Salvatore Camillo alias Mr Le Terrazze che, ha fatto del turismo e dell’accoglienza turistica il suo pane quotidiano, così è nato il Palinuro Summer Fit. Appuntamento da venerdì 13 a domenica 15 Maggio, quando le porte del residence Le Terrazze di Palinuro, si apriranno per accogliere i numerosi appassionati e non, pronti ad immergersi in una due giorni open dedicata al fitness, ma non solo al benessere di mente e corpo, in uno scenario mozzafiato come solo Palinuro sa regalare. Se è vero che il corpo umano è fatto dal 60% di acqua, noi ci mettiamo l'acqua del mare meraviglioso di Palinuro, da questa spinta positiva che nasce il claim di questa edizione, ricca di novità, non solo fitness, spinning, escursioni, musica, benessere, relax presenter internazionali, party, trekking fanno del Palinuro Summer Fit un evento unico nel suo genere, iniziando a Maggio e snodandosi lungo tutta l’estate per concludersi a Settembre, a cui è impossibile rinunciarvi. Per informazioni e adesioni potete contattare il responsabile marketing Tony Testoni 3331958876 oppure visitare il sito www.leterrazzepalinuro.it o seguire Le Terrazze Palinuro su tutti i social network.