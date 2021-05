Save the Fitness: l'iniziativa social per rilanciare il mondo del fitness

Save the Fitness: questo è l'emblematico titolo dell'iniziatvia organizzata da Alessandro Madonia, CEO di Palestre di Successo, con l'obiettivo di sostenere il settore del fitness che oggi, 24 maggio, riparte con la riapertura delle palestre.

L'iniziativa

La campagna, partita con un leitmotive su facebook, già dopo pochi click è diventata virale. In centinaia i profili facebook hanno modificato la propria immagine del profilo con il motivo Save the fitness, per mostrare la propria vicinanza e dare la carica ad un settore fortemente danneggiato dalla pandemia che ora più che mai, va sostenuto per poter riaccendere i motori e riaprire le porte ai propri clienti.

Il commento

Save the fitness questa volta non vuole essere un appello agli addetti ai lavori, ma una richiesta di aiuto rivolta a tutti gli italiani: "Il fitness genera salute, prevenzione, rafforza il sistema immunitario e non può più essere un’attività accessoria per nessuno, deve entrare a far parte nello stile di vita di tutti – dice Alessandro Madonia - Aiutando il settore fitness aiutiamo noi stessi. Perché la nostra salute e la prevenzione devono essere messi al primo posto sempre, non solo quando c’è un’emergenza sanitaria o una pandemia e tutti noi dobbiamo lavorare sul nostro stile di vita. L’appello che faccio in una giornata come questa è sosteniamo tutti insieme questo nuovo inizio, perché non si tratta solo di aiutare i titolari di centri fitness, i trainer e gli operatori, ma di aiutare noi stessi e darci la possibilità di fare qualcosa per la nostra salute. Muoviamoci e salviamo il fitness, perché il fitness salverà noi".