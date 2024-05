Curiosità, corso gratuito di Yoga Flow al parco del Mercatello

Non solo lunghe e rilassanti passeggiate al Parco del Mercatello: con la nuova gestione, infatti, il polmone verde della zona orientale diventa anche polo per sportivi. Al via, il primo corso gratuito di Yoga Flow, condotto con da Rosita Sica: a partire dall'8 maggio, il mercoledì dalle 9 alle 10 e il sabato dalle 9.30 alle 10.30, nell'Area Fitness, sarà possibile iniziare la giornata all'insegna dell'armonia e del benessere, in uno scenario naturale unico.

Un corso aperto a principianti ed esperti: è sufficiente portare con sè un tappetino per yoga per iniziare un affascinante viaggio di scoperta interiore. Prevista una notevole partecipazione.