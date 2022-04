Yoga gratis all'aperto per tutti a Coperchia: l'iniziativa patrocinata dal Comune

Al via, da sabato 9 aprile e nei successivi sabato del mese (il 16, il 23 e il 20 aprile), alle ore 9 di mattina, presso la villa comunale della frazione Coperchia di Pellezzano, in via Eroi di Nassiriya, le lezioni gratuite di Yoga all'aperto a cura della dottoressa Claudia Barbarulo. L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune.

Parla il sindaco Francesco Morra

"Un'iniziativa di particolare interesse che il Comune di Pellezzano ha recepito con grande entusiamo, soprattutto per consentire una ripartenza delle attività di aggregazione in questo periodo post-pandemico. Pur non essendo del tutto superata l'emergenza sanitaria, è giusto iniziare a riprendere parte della quotidianità così come eravamo abituati in precedenza. Tra l'altro, con l'arrivo della primavera prima e dell'estate poi, ci sarà una riduzione della carica virale, che unita all'alta percentuale di vaccinati, permetteranno di farci stare più tranquilli. Ringrazio la dottoressa Barbarulo per aver lanciato questa idea innovativa, alla quale speriamo possano partecipare numerosi cittadini, ai quali verrà comunque richiesta la dovuta prudenza".

Condizioni meteo permettendo, si consiglia a coloro che intendono partecipare alle lezioni aperte a tutti di presentarsi con abbigliamento sportivo e muniti di tappetino fitness.