Visite ed esami gratuiti: Giornata di prevenzione organizzata dai Lions a Salerno

Torna a Salerno domani domenica 16 aprile Lions Day, l'iniziativa dedicata alla prevenzione. Tutti i cittadini potranno sottoporsi a screening gratuiti a partire dalle 900 e fino alle 1300 grazie ai camper della salute dell' associazione Humanitas di Salerno presieduta da Roberto Schiavone di Favignana e medici professionisti. La Giornata di prevenzione è stata organizzata dai Lions della Zona di Salerno, coordinati dalla Dott.ssa Marianna Amendola, e dall' associazione Humanitas in collaborazione con l' assessorato alle politiche sociali e giovanili del comune di Salerno e si svolgerà in piazza Dante Alighieri sul lungomare Trieste.

I dettagli

Gli screening gratuiti previsti sono: elettrocardiogramma, ecografia interventistica, ecodoppler, visite dermatologiche, oculistiche, visite odontoiatriche, prevenzione del diabete con misurazione della glicemia, esami audiometrici, pressione arteriosa, spirometria. Sarà inoltre possibile assistere, grazie al progetto dei Lions "Viva Sofia", a dimostrazioni di manovre salvavita. Infine, chi vorrà potrà donare occhiali usati in un apposito punto di raccolta allestito nell' area dedicata alla prevenzione. Gli occhiali raccolti saranno donati gratuitamente dai Lions a cittadini, in particolare anziani, in difficoltà economiche dando cosi la possibilità di vivere appieno la socialità.