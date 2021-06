Familiari ammessi in sala parto, Polichetti: "Prova di trasparenza e sicurezza"

"No" ai tentativi di frenata in merito alla possibilità di assistere al parto per un familiare delle neo-mamme. Ad affermarlo, il dottor Mario Polichetti segretario della Fials di Salerno, nonchè responsabile alla Sanità dell'Udc. Secondo il dottor Polichetti, infatti, la presenza dei parenti in sala parto garantisce una maggiore tranquillità alla paziente e funge da prova di trasparenza e sicurezza da parte dei sanitari.

Parla Polichetti