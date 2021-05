Vaccini anti-Covid, parte l'Open Day al centro di Matierno: tutte le informazioni

L’iniziativa è prevista per domani (lunedì 31 maggio) dalle ore 14 alle 22 fino ad un massimo di 480 persone. E’ possibile prenotarsi già dalle ore 11 di oggi (30 maggio) fino ad esaurimento posti

Al via l’Open Day Vaccini nel Centro Vaccinale – DS66 situato in Viale Bottiglieri nella frazione collinare di Matierno a Salerno.

L’iniziativa è prevista per domani (lunedì 31 maggio) dalle ore 14 alle 22 per fascia d’età “Over 40" fino ad un massimo di 480 persone. E’ possibile prenotarsi già dalle ore 11 di oggi (30 maggio) fino ad esaurimento posti. Il vaccino che sarà somministrato è Pfizer-BioNTech.

Per prenotarsi >>> Clicca qui