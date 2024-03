8 marzo, al via la campagna di sensibilizzazione dedicata al "Social Freezing"

Con la Festa della Donna parte la campagna sociale di sensibilizzazione del “Social Freezing”. A parlarne il dottore Raffaele Petta. “La festa della donna rappresenta il raggiungimento della piena emancipazione e libertà della donna. È sembrato il giorno più opportuno per lanciare sui media e sulle principali emittenti televisive la campagna sociale di sensibilizzazione per il “Social Freezing”, momento di libertà per la donna, che può così programmare la gravidanza indipendentemente dal fattore tempo” afferma Petta, Direttore del Servizio di “Gravidanze a rischio” del Centro di Fecondazione Assistita di Napoli, promotore di questa iniziativa.

Cos'è il "Social Freezing"?

Il “Social Freezing” o crioconservazione degli ovociti è una metodica per preservare la fertilità e ricercare una gravidanza più avanti nel tempo, quando subentrano difficoltà nel concepimento naturale per riduzione della fertilità, oppure ottenere una gravidanza in donne che devono sottoporsi a chemioterapia per tumori o a grossi interventi demolitori sulla sfera genitale. Le motivazioni a farlo sono motivi di studio, motivi lavorativi (impegni non differibili o per carriera), motivi economici (non è stata ancora raggiunta una autonomia o una stabilità economica), motivi affettivi (non si è ancora trovato il partner giusto). "Teoricamente - spiega Petta - si può fare a qualsiasi età, ma poiché con l’età si riduce il numero e la qualità degli ovociti, è consigliabile prima dei 35 anni. La tecnica consiste in un colloquio esplicativo, poi la valutazione della riserva ovarica: con il dosaggio di un ormone, detto AMH e con la conta ecografica dei follicoli antrali. Successivamente si procede alla stimolazione delle ovaie con degli ormoni e successivo prelievo ecoguidato degli ovociti con blanda sedazione. Gli ovociti prelevati vengono congelati a –195 gradi e conservati così per un tempo indefinito (anche oltre i 10 anni). È una procedura a rischio minimo e si fa nei Centri di Fecondazione Assistita autorizzati con comprovata esperienza".