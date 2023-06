Bypass aorto-coronarico: quarto posto nazionale per l'ospedale Ruggi

L'ospedale Ruggi di Salerno al quarto posto nella classifica delle strutture che rispettano lo standard di 200 interventi annui nell'ambito dei bypass aorto-coronarico isolati (BAC). A dirlo è un'indagine di Doveecomemicuro.it sulle attività ospedaliere nel post-covid.

La classifica

Il Ruggi, con 290 interventi nell'ultimo anno, si piazza al quarto posto nazionale, dietro al Policlinico Gemelli di Roma (449 interventi), al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma (301) ed il Maria Cecilia Hospital di Cotignola in Provincia di Ravenna (291). L'indagine evidenzia che, se nel 2020 gli interventi di bypass aorto-coronarico isolato erano scesi del 24% rispetto al valore atteso, nel 2021 si registra un parziale recupero del gap, con uno scostamento dal trend stimabile intorno al 14% (pari a circa 1.900 ricoveri in meno). L'intervento in questione consiste nella sostituzione del tratto dell'arteria cronarica compromesso da una lesione aterosclerotica, attraverso l'innesto di un segmento di vaso che permette di aggirare l'ostruzione.