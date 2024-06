"Abbraccia la prevenzione": giornata di screening oncologici gratuiti a Camerota

Il 24 e il 25 giugno 2024, il parcheggio del teatro Kamaraton di Camerota si trasformerà in un centro di prevenzione sanitaria, ospitando una significativa iniziativa promossa dall’Asl Salerno e dalla Regione Campania in collaborazione con l’amministrazione comunale di Camerota. La campagna, intitolata "Abbraccia la prevenzione", offrirà screening oncologici gratuiti per la mammella, il collo dell'utero e il colon retto.

L'iniziativa

L’evento, che si terrà dalle ore 9 alle ore 17 in entrambe le giornate, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori, fornendo accesso a controlli fondamentali che possono salvare vite. Gli screening sono aperti a tutti e rappresentano un’occasione imperdibile per prendersi cura della propria salute in modo proattivo. Per maggiori informazioni e per prenotazioni, è possibile chiamare il numero 08119721591 oppure visitare il sito ufficiale dell’Asl Salerno all'indirizzo www.aslsalerno.it.

Il commento

In merito all'iniziativa, l'assessore comunale alla sanità Francesco Saturno ha dichiarato: "Siamo estremamente orgogliosi di continuare ad offrire alla nostra comunità queste importanti opportunità di prevenzione. La salute è un diritto fondamentale e iniziative come queste dimostrano l’impegno delle istituzioni locali e regionali nel garantire l’accesso a servizi sanitari di qualità. Invito tutti i cittadini a partecipare e a sfruttare questa occasione per effettuare controlli che possono fare la differenza nella lotta contro il cancro".