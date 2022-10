"Acquisizione Beni e Servizi" dell'AOU Scuola Medica Salernitana: conseguito l'attestato per il Sistema di Gestione Qualità

Ha conseguito la certificazione per il Sistema di Gestione Qualità, l'Unità Operativa Complessa 'Acquisizione Beni e Servizi', dell'AOU Scuola Medica Salernitana di Salerno. A conclusione di un articolato iter di revisione e riscrittura dei processi e delle procedure, nonché di riprogettazione dell'assetto micro organizzativo, con l'assistenza di Memory Consult S.R.L, e superati senza prescrizioni i due stage di verifica da parte dell'Ente Certificatore, è stato raggiunto l'importante obiettivo per le attività del settore IAF 3635 'Progettazione e gestione gare di appalto e contratti per conto di Aziende Sanitarie o Enti del Sistema Sanitario Nazionale'. Il Certificato emessodall' Organismo di Certificazione 'Certiquality S.R.L del Network IQNET', è stato consegnato quest'oggi, dall'ingegner Vincenzo Borrelli, alla Direzione Strategica del Ruggi, alla presenza del Direttore della UOC Certificata, e del Responsabile di Qualità. La UOC Acquisizione Beni e Servizi di questa AOU, risulta essere tra le poche in Italia, ad aver progettato e reso operativo un sistema di gestione della Qualità Certificata in materia di progettazione e gestione gare di appalto e contratti, finalizzato alla qualificazione di Stazione Appaltante.

L'obiettivo

L'obiettivo dell'iniziativa, che ha coinvolto in diversi momenti e con approccio interattivo tutti gli operatori della UOC interessata, è quello di garantire il miglior risultato possibile, a fronte delle risorse impegnate, e di assicurare oltre alla legalità, il buon andamento e l'imparzialità, una sempre maggiore trasparenza, affidabilità e correttezza delle procedure, che dovranno avere costantemente a riferimento il Manuale della Qualità, anche al fine di contrastare ed eliminare ogni possibile rischio di influenza esterna nella gestione del servizio. Nell'occasione, è stato formalmente presentato anche il Manuale della Qualità.