L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, rientra nell’ambito della campagna di prevenzione della cecità promossa insieme all’Agenzia Internazionale per la Prevenzione di Roma e prevede lo screening oculistico gratuito aperto non solo alla cittadinanza ma anche ai vacanzieri presenti sul territorio. Ad effettuare lo screening gratuito sarà un medico con assistente, supportati dai rappresentanti dell’associazione UICI di Salerno.

Agropoli, la prevenzione non va in vacanza: via agli screening