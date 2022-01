Agropoli: un open day su prenotazione per adolescenti

Su richiesta del Comune di Agropoli, il Distretto sanitario ha organizzato per domenica 23 gennaio 2022 un open day vaccinale dedicato agli adolescenti per la somministrazione delle terze dosi.

L'appuntamento

L’appuntamento è in programma presso il centro vaccinale di via Taverne ed è dedicato a ragazze e ragazzi dai 12 ai 17 anni. Per accedere sarà necessaria la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo vaccinazioni@comune.agropoli.sa.it Bisognerà indicare nome, cognome, numero di telefono ed uno dei seguenti orari in cui si preferirebbe sottoporsi a vaccinazione: 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 (in caso di indisponibilità verrà comunicato un orario diverso). Nell’open day sarà somministrato il vaccino Pfizer; sarà necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria.

"Con i responsabili del Distretto ci siamo resi conto che era necessario velocizzare le vaccinazioni nella fascia di età 12-17 anni che risultavano ancora poche – ha detto il sindaco di Agropoli Adamo Coppola - così abbiamo organizzato questo open day su prenotazione dedicato agli adolescenti. Aumentando il numero di vaccinati in questa fascia di età garantiremo anche più sicurezza nelle scuole".

Il primo cittadino traccia poi un bilancio della campagna vaccinale: "Le somministrazioni procedono spedite e senza intoppi. Abbiamo superato l’80% di prime dosi e ci avviciniamo al 50% di booster. Siamo stati i primi a chiedere una gestione diversa del centro vaccinale, annullando gli open day accessibili a tutti e puntando sul sistema delle convocazioni o su open day su prenotazione ed oggi quasi tutti i comuni hanno seguito il nostro esempio che ci permette di evitare code e disagi".