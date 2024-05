Allarme droghe tra gli adolescenti: il dato emerso dal convegno all’Ordine dei Medici di Salerno

Scatta l'allarme per assunzione di droghe tra i più giovani: sempre più le sostanze stupefacenti danno vita a problematiche di natura neurologica, renale, polmonare e cardiovascolare nei ragazzi. E' il dato emerso dal convegno nazionale organizzato dall'Ordine dei Medici di Salerno su “Droga e Malattie Respiratorie” in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità e società scientifiche respiratorie. Preoccupato, in particolare, il presidente dell’Ordine, Giovanni D’Angelo che ha invitato la società tutta a porre al centro del dibattito la prevenzione, per evitare il diffondersi di tale non auspicabile “pandemia”.