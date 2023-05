Prevenzione occhi, primo screening di Ambliopia Infantile agli alunni dell'Istituto "Giovanni Paolo II" di Salerno

Si terrà domani (martedì 30 maggio), alle ore 12.30, presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di Torrione Alto a Salerno, il primo screening di prevenzione in tempo utile deficit visivi per l’Ambliopia Infantile. L’iniziativa è promossa dal Lions Clubs International su tutto il territorio nazionale. Si tratta, in particolare, di uno screening oculistico a bambini della scuola primarie (6/7 anni) che punta a sensibilizzare famiglie ed educatori rispetto alle patologie oftalmiche pediatriche – “Ambliopia in primis”.

I promotori

Lo screening visivo è organizzato dal Lion Club Salerno Gost e dalla SO.SAN-Lions insieme all’Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II, in collaborazione con medici (ortottisti-oculisti) e sarà effettuato gratuitamente dai dottori Francesco Pellegrino e Giorgio De Santis, con l’aiuto dell’Autorefrattometro.