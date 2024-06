Ruggi, attivato il primo Ambulatorio di Medicina Di Genere: i servizi

Presso l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, è attivo l'Ambulatorio di Medicina Di Genere, coordinato dalla Professoressa Amelia Filippelli, Responsabile della UOC di Farmacologia Clinica del Ruggi. L'ambulatorio, vanto per l'Azienda Sanitaria, si distingue per competenza e forte impatto sociale e culturale sul territorio ed è orientato a garantire ottimali condizioni di accoglienza e di inclusione assicurando la presa in carico del paziente a 360 gradi. Nella mattinata di ieri, una delegazione dell'Universita di Bielefeld in Germania, si è recata in visita al Ruggi, nell'ambito del Progetto 'Neolaia', che prevede un'alleanza tra nove Università europee, di cui fa parte anche il nosocomio salernitano. L'incontro e il confronto con una realta' d'Oltralpe, e l'osservazione sul campo dell' Ambulatorio di Medicina di Genere, è stato organizzato insieme alla Professoressa Filippelli che tiene a sottolineare l'importanza dello stesso, perché è tra le pochissime strutture a livello nazionale che affianca il paziente in tutte le fasi cliniche e di transizione, anche successive al cambiamento di sesso.

I dettagli

"Non abbandoniamo mai chi si affida a noi, dichiara infatti la Professoressa Filippelli, provvediamo a diffondere una opportuna informazione ed assistenza, che comprende anche la prevenzione di malattie sessualmente trasmesse e di eventuali patologie che potrebbero insorgere in seguito ai trattamenti farmacologici a cui si sottopongono le persone con disforia di genere e di cui non si conoscono totalmente gli effetti collaterali. - spiega la Filippelli - Nel nostro Ambulatorio, al quale si accede per la prima visita tramite CUP, il paziente è accolto in un ambiente multidisciplinare e protetto, nel quale operano diversi medici specialisti con l'obiettivo di rispondere a ogni singola esigenza e di operare contro lo stigma e i pregiudizi, per costruire insieme adeguate risposte, che favoriscano azioni concrete e fattive". La professoressa Filippelli conclude porgendo sentiti ringraziamenti alla Direzione Stategica del Ruggi che con enormi sforzi, ogni giorno investe sul benessere delle persone, sostenendo progetti articolati, senza arrendersi davanti alle difficoltà: "L'Azienda che ho l'onore di dirigere, spiega infatti il Direttore Generale Dottore Vincenzo D'Amato, è aperta alle diversita', ai cambiamenti, all'innovazione, e guarda al territorio come luogo deputato alla crescita collettiva e all'inclusione, dove l'accesso alle cure è garantito a tutti". Gli fa eco la Direttrice Sanitaria del Ruggi, Dottoressa Emilia Anna Vozzella, che sottolinea l'importanza della ricerca medica, della collaborazione e del coordinamento con le altre realtà Universitarie per sostenere progetti ed approcci terapeutici nuovi e per costruire evidenze scientifiche e terapie adeguate, laddove come nel caso della medicina di genere non esistono ancora molti dati consolidati e sicuri.