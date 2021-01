Buona Sanità, il professor Petta attiva alla Villa del Sole l’ambulatorio di “Gravidanza a rischio”

E' stato attivato dal professor Raffaele Petta, presso la Casa di Cura "Villa del Sole” di Salerno, l’Ambulatorio di “Gravidanza a rischio”, per rispondere alle esigenze che interessano oltre il 20% di tutte le gravidanze e che ha come finalità la identificazione e il monitoraggio di esse, con le più moderne tecnologie. A guidare il nuovo ambulatorio, dunque, il noto ginecologo ribattezzato "l'angelo dei bambini" per i casi ostici che ha risolto permettendo a tante mamme di abbracciare i loro piccoli.

Le attività

Le attività dell'ambulatorio saranno eseguite in partnership con il Reparto di Ostetricia diretto dalla dottoressa Malzoni ed il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale diretta dal dottor Izzo della Clinica Malzoni di Avellino. Per prenotazioni telefonare o mandare sms precisando che si tratta di GAR (Gravidanza a rischio) al numero 3401574562 o mail all’indirizzo : ambulatoriogar@gmail.com



Per ulteriori informazioni: 089564111