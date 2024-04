Aneurisma dell'aorta addominale, screening gratuiti alla "Villa del Sole"

Nella Casa di Cura "Villa del Sole" di Salerno giornata di screening gratuito per la prevenzione dell’aneurisma dell’aorta addominale. L’appuntamento è per venerdì 26 presso la clinica di via dei Greci. La dottoressa Albina De Martino, insieme al team dell’Unità di Chirurgia Vascolare, effettuerà un ecodoppler e un consulto gratuito a tutti coloro che si prenoteranno.

L’aneurisma

L’aneurisma dell’aorta addominale è una dilatazione patologica del tratto dell’aorta, la più grande e importante arteria del corpo umano, corrispondente a livello dell’addome. Si tratta di una patologia grave e silente molto diffusa, la maggior parte degli aneurismi riguarda la porzione addominale dell’aorta, mentre per gli altri casi è localizzata a livello del torace. Di solito l’aneurisma dell’aorta addominale non presenta sintomi evidenti fino al verificarsi della rottura dell’aorta, in seguito alla sua eccessiva dilatazione, situazione considerata di emergenza chirurgica. L’aneurisma è dovuto soprattutto all’invecchiamento dei vasi, con conseguente indebolimento della parete arteriosa provocata dall’aterosclerosi, cioè dalla formazione di placche all’interno delle pareti del vaso, che impediscono il regolare scorrere del sangue al loro interno. Altre cause sono l’ipertensione arteriosa e il fumo di tabacco.

È importante per questo contattare il numero di prenotazione al numero telefonico 089.564412 e Whatsapp 089.564478