“Mi voglio bene”: la campagna dell'Asl fa tappa a Pagani, l'appuntamento

Fa tappa a Pagani l'8 ottobre, la campagna dell'Asl “Mi voglio bene”. Il tour della prevenzione dell’Asl Salerno dalle ore 9 alle ore 18 arriva venerdì presso via Pittoni. Per i cittadini che vorranno sottoporsi agli screening gratuiti sarà possibile effettuare Pap test per le donne tra i 25 e i 64 anni, prenotare la mammografia per le donne dai 50 ai 69 anni, usufruire kit colon retto per uomini e donne dai 50 ai 74 anni, effettuare screening del melanoma per tutti.

Parla Rita Greco, consigliera comunale del comune di Pagani delegata alla Sanità