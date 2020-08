Rientri dall'estero: l'Asl di Salerno attiva una seconda linea per segnalarli

Istituita una seconda linea telefonica, dall'Asl di Salerno, per segnalare i rientri dall'estero. Lo 081/9212491 attivo da domani 15 agosto, 24 ore su 24 è, infatti, un ulteriore numero messo a disposizione dei cittadini per accogliere le segnalazioni di rientro dall’estero che sarà operativo 24 ore su 24. Il nuovo numero, si aggiunge a quello già attivo, 089/693960, operativo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Con la predisposizione della nuova linea l’Asl Salerno ha inteso venire incontro alle esigenze della popolazione, ed alle tantissime richieste di segnalazione giunte a seguito delle ordinanze regionali nn. 67 e 68, che rendono obbligatorio segnalarsi entro 24 ore dal rientro al Dipartimento di Prevenzione della ASL Salerno, ed osservare isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro.

Il memo

Si ricorda che, oltre che ai due numeri 081/9212491 e 089/693960, la segnalazione di rientro dall’estero può anche essere inviata per posta elettronica al seguente indirizzo dp.sep@aslsalerno.it.

L'appello

L’Asl Salerno raccomanda a tutti di non lasciare la propria abitazione, per non mettere in pericolo la salute altrui. E’ importante restare a casa, in attesa dell’effettuazione del tampone e dell’esito dello stesso.