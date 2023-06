Asma week: consulenze gratuite dal 12 al 16 giugno

Riflettori puntati sull'asma che è una malattia respiratoria caratterizzata da vari sintomi come la tosse, fame d’aria e un rumore caratteristico come un fischio dovuto al passaggio dell’aria nei nostri bronchi. I pazienti asmatici possono soffrire di questa malattia dall’età dell’infanzia fino alla senescenza, con episodi che possono presentarsi all’improvviso o essere cronico come nel cosiddetto male asmatico. I soggetti allergici oltre all’asma riconoscono anche altri sintomi come la rinite e la congiuntivite che compaiono spesso al ridosso della primavera. Queste forme possono essere presenti in oltre il 35% se consideriamo bambini e adulti, circa il 10% di tutti asmatici soffre di forme severe definite asma grave. Un vero supplizio per chi soffre di queste forme di Asma, fino a poco tempo fa, la loro vita era caratterizzata da continue crisi e ricoveri in pronto soccorso con uso costante di cortisone e uso sfrenato di broncodilatatori che a lungo andare provocano gravi danni all’organismo con comparsa di Diabete, Cataratta, Osteoporosi, con rischio continuo di fratture vertebrali. Una qualità della vita scarsissima e un grosso peso per i costi per l’assistenza sanitaria. Oggi, grazie alla ricerca, abbiamo la cura per molti loro attraverso l’utilizzo di farmaci moderni chiamati anticorpi monoclonali. Questi farmaci mirano a bloccare specifiche vie metaboliche dell’infiammazione alla base di questa malattia dei bronchi. Per le persone asmatiche la prossima settimana è stata organizzata l’asma week dal 12 al 16 giugno.

Le consulenze gratuite

Diverse sedi sono presenti anche in Campania: è possibile prenotare una visita specialistica gratuita con il seguente numero verde 800628989. Se una persona ha l’asma e i suoi sintomi non sono controllati, in particolare se ha dovuto utilizzare broncodilatatori inalatori "al bisogno" più di 2 volte a settimana, se ha dovuto assumere steroidi orali per tenere sotto controllo l'asma e soprattutto da molto tempo non fa una visita specialistica, può prenotarla all’Ospedale di Battipaglia presso gli ambulatori diretti dal professor Vincenzo Patella gratuitamente.