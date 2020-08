ASO-TSO: lunedì la firma del protocollo tra Comune ed Asl

Un'intesa per le procedure di intervento riguardanti l’effettuazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori: questo sarà il contenuto del protocollo che lunedì 3 agosto alle 10.30 sarà firmato, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, tra il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Salute Mentale 7 dell'Asl Salerno Antonio Zarrillo. Sarà presente, tra gli altri, anche l'assessore alle Politiche Sociali Giovanni Savastano.

Gli obiettivi

L'intesa mira ad analizzare le condizioni per l'attivazione dei provvedimenti di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio (ASO-TSO) alle persone con malattia mentale, specificare e definire le funzioni e i compiti dei diversi referenti istituzionali, delineare un modello operativo per la corretta e omogenea esecuzione delle procedure su tutto il territorio comunale, definire le condizioni che non richiedono l'attivazione dei provvedimenti di accertamento e trattamento sanitario (ASO-TSO), bensì altri presidi e modalità operative.