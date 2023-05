Ginnastica "dolce" per gli anziani: tutto pronto a Salerno per "Atleticamente"

Praticare sport è fondamentale per la salute, e soprattutto per gli anziani può essere non solo un beneficio per il corpo, ma anche un aiuto alla socializzazione; un modo per entrare in contatto con il proprio sé e prenderne coscienza. Salerno Solidale ha organizzato, proprio per gli anziani della Casa Albergo "Immacolata Concezione” e del Centro Diurno “Francesco Petraglia” la manifestazione “Atleticamente”, una mattinata per gli anziani, che praticheranno “Ginnastica dolce”.

L'iniziativa

L’incontro, al quale parteciperanno il liceo Tasso di Salerno e Ll’Auser Salerno Orientale, si terrà all’aria aperta, nella giornata di giovedì 4 maggio, dalle 10 alle 12, presso il Parco Pinocchio, in Piazza Montpellier. (La manifestazione si terrà solo se le condizioni meteo lo permetteranno altrimenti verrà slittata a data da destinarsi)