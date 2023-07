Autismo, gli specialisti del centro medico San Luca e i tecnici Aba inaugurano attività per bambini e ragazzi

ABA Chef, la manifestazione tenutasi, nei giorni scorsi, presso l'incantevole cornice di Tenuta Elisa, inaugura una serie di attività per bambini e ragazzi con diagnosi di autismo, guidate dai tecnici ABA e gli specialisti del centro medico San Luca di Battipaglia, che da sempre hanno come mission quella di occuparsi della pianificazione di programmi educativi e riabilitativi per bambini e adolescenti con Disturbo dello Spettro Autistico con l’obiettivo di incrementare le loro abilità cognitive, sociali e comunicative, ridurre i comportamenti disfunzionali e socialmente non utili e rendere il soggetto autistico il meno possibile diverso dagli altri.

L'iniziativa

Il programma di eventi, voluto fortemente dalla dottoressa Elisa VItolo, responsabile del Centro Medico San Luca, ha come obiettivo una ridefinizione dei percorsi riabilitativi già in essere, con un sguardo sempre più rivolto al contesto di vita ed al supporto delle famiglie. Una visione che punta soprattutto all'inclusione con attività orientate allo sviluppo delle abilità sociali, percettive,in contesti naturali che possano sempre più integrarsi nel più ampio progetto di vita.

Nelle scorse settimane, come abbiamo detto, il primo evento, nel quale è stato sperimentato che le "mani in pasta" creano momenti di reale apprendimento cooperativo. "Giocando s'impara ed i loro sorrisi, i sorrisi di questi bambini che hanno partecipato a questo primo appuntamento e la loro felicità ci incoraggiano a continuare e ad imparare da loro", ha dichiarato Elisa Vitolo.