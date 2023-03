Camerota, Penelope è la prima barca cardioprotetta dell'area marina protetta degli Infreschi

Con l’acquisto di un nuovo defibrillatore, il circolo velico di Marina di Camerota, mette a disposizione dell’intera comunità cilentana, sia a terra che in mare, un nuovo spot cardioprotetto. L’imbarcazione ammiraglia del circolo, Penelope, che naviga dalla primavera all’autunno lungo la rotta Capo Palinuro-Scario, sarà dotata di defibrillatore a bordo.

I commenti

"Pensavamo da tempo di dotare una nostra imbarcazione a vela di defibrillatore - spiega il presidente e armatore Gennaro Attanasio -. Siamo riusciti ad acquistare un altro defibrillatore che sarà a disposizione sia durante i corsi di vela, sia dalla primavera all’autunno lungo le rotte di Penelope. Rendiamo pubblico il nostro numero di telefono, e uno dei nostri whf sarà sempre acceso e reperibile sul canale 16 dove poter contattare sia il circolo velico che Penelope in qualsiasi momento. Se siamo in mare daremo le coordinate di Penelope, se stiamo a terra, uno dei nostri gommoni potrà raggiungere il luogo dove sarà necessario l’utilizzo del defibrillatore". "Sapevamo già dalla fine dell’anno scorso che quest’anno, grazie all’impegno di ogni componente del circolo, sarebbe stato un anno di grandi novità - aggiunge Attanasio -. L’apertura del circolo al mondo del windsurf, con l’aggiunta in squadra dell’istruttrice Alice Novario, il velascuola (progetto Fiv-Miur) già partito dal 20 marzo e che andrà avanti fino a novembre, la tappa di regata classe Open Skiff che si terrà a fine aprile e le numerose regate alle quali prenderanno parte i nostri atleti. Già ieri, infatti, il nostro direttore sportivo Michele De Giovanni e il nostro consigliere alla vela Simone Stolfo, hanno trionfato alla Vesuvio Race. Ma tanto ancora ci sarà da fare! Ringraziamo come sempre tutto lo staff, l’amministrazione comunale di Camerota, sempre vicina ai progetti del circolo, la Camerota Yachting, la guardia costiera e ovviamente la federazione italiana vela V zona e il presidente Francesco Lo Schiavo sempre disponibile".